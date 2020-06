Settimana con tempo instabile, temporali e piogge a tratti

Ben ritrovati. Si apre una settimana molto instabile per il passaggio di due diverse perturbazioni che riguarderanno l'Italia, anche se è più interessato il Centro Nord. Ecco il dettaglio con le grafiche, iniziando proprio dal Centro Nord. Nella giornata di lunedì avremo molta instabilità, sarà una giornata piovosa per l'arco alpino e anche per tutti gli Appennini centro settentrionali. Un pochino più nuvoloso anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia con locali pioviggini, anche in città. Martedì e mercoledì l'arrivo di una nuova perturbazione che riguarderà prima il Nord Ovest, poi si estenderà anche al Nord Est. Meglio sui settori centrali, anche se molto instabile a ridosso dei rilievi appenninici. Le temperature saranno in un contesto sicuramente più caldo rispetto alle scorse ore. Andiamo anche a Sud, a vedere la situazione. Qui abbiamo una giornata caratterizzata dal bel tempo, anche se con qualche temporale sui settori interni di Campania e Basilicata. Martedì invece l'instabilità raggiungerà anche la Puglia, specialmente l'area jonica. Mercoledì andrà a migliorare con ampie schiarite. Torna il bel tempo, la perturbazione e l’instabilità lasciano queste regioni, sia le nostre due isole maggiori che le peninsulari. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti meteo.