Sole e caldo per Ferragosto, qualche rovescio specie al Sud

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo, Caronte picchia duro, il nostro anticiclone africano sempre ben presente, fino a domenica. Poi domenica è previsto un leggero calo, ma per poter finalmente dire addio a Caronte, bisognerà aspettare metà della prossima settimana, ma intanto andiamo a vedere il nostro ponte di Ferragosto, grande giorno venerdì, caldo record per Ferragosto, sole, afa e temporali localizzati, tra caldo estremo e instabilità atmosferica, e non sono da escludere locali grandinate, quindi anche temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi e centro-sud, ma comunque si tratterà di fenomeni brevi, quindi la giornata festiva è salva. Vediamo le nostre temperature massime di venerdì come possiamo vedere viola in tantissime zone già in Piemonte, Veneto, Emilia e anche al sud in Sicilia e in Puglia arriveremo a picchi fino a 40 gradi e non possono naturalmente mancare le pioggie e i temporali di calore, come possiamo vedere sull'arco alpino, Alpi, Prealpi e sulle Dolomiti anche lungo gli Appennini del centro c'è anche qualcosina in Sardegna e in Sicilia. Vediamo le previsioni. Venerdì una giornata soleggiata su gran parte del paese, come sempre qualche instabilità mattutina sulle Dolomiti, ma per il resto asciutto. Sabato situazione molto simile. Le ultime proiezioni confermano un nuovo rinforzo della Anticiclone africano e anche domenica, dove poi però, diminuisce la pressione al nord. Questa cosa la possiamo benissimo vedere qui, dove vediamo proprio la differenza tra le temperature massime tra nord dove proprio la pressione diminuisce e, così anche le temperature. E con questo vi saluto, vi auguro buon Ferragosto, e come sempre per più approfondimenti e dettagli, scaricate l'app, Il Meteo. .