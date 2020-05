Stabile e soleggiato, maltempo nel weekend

Ben ritrovati. Ancora stabilità per le prossime 24-48 ore e poi è in arrivo un impulso freddo di matrice scandinava, che farà cambiare davvero tutto. Sono in arrivo temporali e anche un calo delle temperature. Allora vediamo il dettaglio subito con le grafiche e lo facciamo iniziando dal centro nord. Giovedì sarà ancora tutto sommato una bellissima giornata di sole, anche se non mancherà qualche temporale a ridosso dei rilievi alpini orientali. Per quanto riguarda venerdì, poi, invece davvero cambia tutto. Aria decisamente più fredda e queste piogge riguarderanno anche a tratti intense, tutte le aree del nord Italia e del centro, con temporali di calore specialmente nelle ore più calde della giornata, perché aria fredda mischiata con aria calda genererà questi temporali, anche di forte intensità. Per quanto riguarda la giornata di sabato andrà sicuramente a migliorare sulle aree del nord Italia. Ancora instabile invece, l'arco alpino, ma le piogge continueranno a riguardare il Lazio, l'Abruzzo, il Molise e anche tutta l'area appenninica centrale. Per quanto riguarda, invece, il sud della nostra penisola andiamo subito ad aprire le grafiche. Qui avremo dei temporali nelle prossime 24 ore sulla Sicilia e sulla Calabria, proprio tra queste due regioni e poi venerdì, invece, peggiora ovunque. Anche qui temporali decisamente a tratti, anche intensi e violenti e poi nella giornata di sabato stessa identica configurazione, andrà a peggiorare, però, anche sulla Sardegna. Quindi saranno due giornate di maltempo anche su queste regioni. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti meteo.