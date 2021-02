Temperature in aumento e bel tempo quasi ovunque

Ben ritrovati, un fine settimana soleggiato con temperature in deciso aumento fino a 21 gradi sulle aree del Sud Italia, mentre al Centro-Nord qualche nuvola in più specialmente sulla pianura Padana e anche sul medio versante Adriatico. Prossima settimana super anticiclone che potrebbe dare l'addio all'inverno e le temperature tenderanno ad aumentare anche al Nord. Vediamo il dettaglio con le grafiche. Lo facciamo iniziando dalla nostra carta sinottica per andare ad osservare questo contesto stabile e soleggiato, anche se in questo fine settimana non mancherà qualche pioviggine qualche nebbia qualche nuvolosità un pochino più compatta, lo vedete colorato di azzurro. Questa è l'instabilità anche sulla Sardegna, che porterà qua e là a qualche sporadica pioviggine o comunque a delle nuvole decisamente compatte, questi cieli grigi che ci hanno fatto compagna in queste giornate uggiose almeno al Nord, mentre sui settori centrali come vedete, i cieli sereni o poco nuvolosi delle belle giornate di sole e temperature in aumento fino a 15-17 gradi sul versante tirrenico, 14-13 su quello Adriatico come sulle aree del Nord Italia. Lunedì andrà a migliorare le temperature, come detto, poi successivamente andranno ad aumentare. Vediamo subito anche il Sud della nostra penisola, Anticiclone delle Azzorre, ben saldo che prometterà quindi cieli sereni o poco nuvolosi in questo weekend, in questo fine settimana. Domenica anche una bellissima giornata di sole e temperature fino al 20-21 gradi sulla Sicilia, 17-18 sulle peninsulari. Attenzione ai venti forti sulla Sardegna. Quindi un fine settimana ventoso sulla nostra bella isola. Per il momento è tutto, a più tardi.