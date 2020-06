Temporali prevalentemente sui rilievi

Benritrovati. Condizioni del tempo molto instabile. Il susseguirsi di diverse perturbazioni anche durante la prossima settimana porterà ancora piogge e temporali diffusi da Nord a Sud. Allora vediamo al dettaglio con le grafiche, lo facciamo iniziando nel centro nord Italia. Domenica sarà una giornata ancora piuttosto perturbata per Toscana, Emilia Romagna, anche Umbria, tutto il nord ovest e tutto l'arco alpino, domenica va migliorare sul nord ovest, ma ancora piogge diffuse su tutto l'arco alpino e sul nord-est, la perturbazione poi successivamente si abbasserà, scivolerà verso sud-est, riguardano nella giornata di lunedì, in modo particolare, tutte le aree centrali, specie quelle adriatiche. Per quanto riguarda le temperature sono in lieve calo, anche se nel corso della prossima settimana aumenteranno a causa dei venti meridionali che porteranno le temperature più vicine, sicuramente ai valori della media del periodo. Vediamo subito anche il Sud della nostra penisola, qui avremo una domenica caratterizzata dall'instabilità con delle piogge e dei temporali che riguarderanno specialmente le aree interne di campagna e anche Basilicata, quindi a ridosso dei rilievi. Poi lunedì la perturbazione arriverà un pochino più consistente, porterà ancora delle piogge diffuse e a tratti martedì la giornata peggiore con il maltempo che riguarderà tutte le peninsulari, anche la Sicilia tirrenica, i venti sono in intensificazione, come dicevamo, è da Sud, per cui le temperature anche qui molto elevate. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti meteo.