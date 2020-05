Temporali sparsi poi ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre

Ben trovati con le nostre previsioni del tempo all'aria aperta, senza autocertificazione, ma con maggiore responsabilità, con la mascherina e con il distanziamento sociale per continuare la battaglia contro il virus che ancora è tra di noi purtroppo. Apriamo la carta sinottica e vediamo insieme con la maggiore libertà anche una maggiore instabilità, infatti, arriveranno dei temporali al centro nord, poi mercoledì anche al sud. La mappa delle piogge, conferma l'arrivo di qualche precipitazione dalla Sardegna verso le regioni centrali e poi settentrionali. Ma nel dettaglio cosa succederà? Avremo una giornata, quella di martedì, con degli acquazzoni sparsi al centro nord, in particolare tra Toscana, Umbria, Marche, Emilia Romagna, poi in movimento anche verso Lombardia, Alpi e Prealpi. Nella giornata di mercoledì le piogge più intense saranno invece al centro. Al centro anche il movimento verso le regioni adriatiche. Ma da giovedì rimonta l'anticiclone delle Azzorre, cielo sereno o poco nuvoloso, condizioni ottimali. Quindi una buona notizia, potremo uscire tranquillamente al sole con temperature diciamo gradevoli non più calde calde. Erano state al sud, vediamo infatti quello che succederà intanto nel corso dei prossimi giorni. Avevamo avuto un'ondata di caldo eccezionale il 13, il 14 e il 16 maggio non solo con 40 gradi all'ombra a Palermo, ma anche tra Calabria e Campania. Molto caldo, che adesso non ritroviamo più perché mercoledì arrivano anche dei temporali, temporali che spazzano via l'afa opprimente e le temperature torride nelle zone interne e giovedì ritroviamo delle piogge residue tra basso Adriatico e Calabria Ionica e Sicilia orientale, ma con tendenza al miglioramento anticiclone delle Azzorre anche su queste zone, dunque il ritorno di condizioni ottimali. Siamo usciti ma con la mascherina, mantenendo le distanze. Questo è il Meteo all'aperto. A più tardi.