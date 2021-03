Ultimi colpi d'inverno con neve a quote basse

Ben ritrovati, ultimi colpi d'inverno. La perturbazione porterà ancora qualche pioggia e nevicate quasi fino in pianura al Centro-Sud Italia, intanto vi mostro grazie a Skyline webcam la situazione in Molise. Qui siamo a Campitello Matese, 1450 metri d'altezza. Guardate quanta neve fresca c'è e cadrà ancora neve per le prossime ore, almeno fino alla giornata di domani. Poi da mercoledì andrà a migliorare. La temperatura al momento è di -3 gradi la massima prevista per oggi sarà un grado quindi pochissima escursione termica, è molto freddo. Temperature sotto la media praticamente ovunque una perturbazione che si è fatta davvero sentire in tutti i modi. Vediamo che cosa succederà, però, nel corso delle prossime ore e lo facciamo attraverso la nostra carta sinottica per capire l'evoluzione del tempo di queste piogge e quando andranno via. Interesseranno ancora per le prossime ore come vedete, e sulla dorsale appenninica delle nevicate fino a bassa quota, a partire dai 350 450 metri e delle piogge sulla Sicilia settentrionale che poi da mercoledì procederanno verso est, lasceranno definitivamente il nostro territorio. Infatti sulle aree del centro nord Italia per la giornata odierna come vedete è in deciso miglioramento, ma tra Abruzzo e Molise ancora molta instabilità. Martedì migliora ovunque, con schiarite praticamente torna il sole icone arancioni ovunque, e poi mercoledì ancora bel tempo stabile, soleggiato ma con temperature sotto la media. Valori minimi vicini allo zero e massime che non supereranno i 15 16 gradi tra Toscana e Lazio ed Emilia Romagna le aree più calde in questo caso. Al Sud invece vedete instabilità maltempo con piogge e nevicate tra Calabria e Sicilia, soprattutto sull'area settentrionale dell'isola, poi andrà a migliorare da mercoledì. Ancora qualche foschia e della nuvolosità. Venti moderati e tesi e mari molto mossi al largo. Per il momento tutto, a più tardi.