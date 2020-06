Venerdì con schiarite, sabato arriva una nuova perturbazione

Ben ritrovati. Un temporaneo miglioramento per questo venerdì con schiarite anche se non mancherà qualche pioggia. Poi, sabato, l'arrivo di una nuova perturbazione carica di piogge e temporali. Vediamo il dettaglio subito con le grafiche, lo facciamo iniziando dal centro nord. Allora venerdì una giornata stabile e soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi, quasi ovunque, fatta eccezione per Piemonte, Valle d'Aosta, dove avremo ancora, però, delle piogge. Per quanto riguarda la giornata di sabato, peggiora. L'arrivo di questa perturbazione atlantica porta sicuramente piogge e temporali diffusi con associato anche un lieve calo delle temperature massime che non andranno a superare i 20 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica va a migliorare con schiarite sul nordovest e anche fascia tirrenica, ancora molta instabilità invece sull'area appenninica centro-settentrionale, sull'area Adriatica e anche sul nordest Italia. Andiamo subito al sud a vedere che cosa succederà nel corso di questo week end. E allora venerdì sarà piuttosto stabile e soleggiato, anche se dalla sera la Sardegna sarà interessata da questa nuova perturbazione. Quindi attendiamoci, soprattutto sull'area meridionale dell'isola dei forti temporali. Per quanto riguarda sabato andrà sicuramente a peggiorare sulle peninsulari specie, Campania, Basilicata e Puglia. Domenica, invece, migliora con schiarite ma ancora residua nuvolosità proprio su queste regioni interessate dal passaggio di questa perturbazione atlantica. Poi la prossima settimana dovrebbe migliorare ovunque, quindi, dovrebbe essere l'ultima perturbazione del periodo. per il momento è tutto. A più tardi per nuovi aggiornamenti.