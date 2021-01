Weekend di forte maltempo su tutta Italia

Ben ritrovati, sarà un fine settimana di freddo, pioggia e neve sull'Italia, con il vortice ciclonico che insista ancora sulla nostra penisola. Allora, vediamo il maltempo che avrà il suo acuto proprio nelle prossime ore, iniziando a vedere nel dettaglio proprio al Centro-Nord. Come vedete ancora neve sulle Alpi. I fiocchi di neve potranno raggiungere anche la pianura specialmente al Nord-Ovest, in Piemonte. Dunque domenica però ancora situazione simile con temporali e rovesci di pioggia su praticamente tutta Italia, tutto il Centro-Nord, specialmente sulle coste tirreniche. Lunedì una situazione simile. Avete visto che nella giornata di domenica un miglioramento sull'alto Adriatico, di nuovo invece un tempo perturbato. Vediamo anche cosa accadrà al Sud, qua di nuovo una situazione di instabilità con temporali in Campania, ma ancora rovesci per quanto riguarda la Calabria ionica e la Sicilia orientale. Un miglioramento, invece, nella giornata di domenica. Lo vedete di nuovo, ancora sole a tratti cielo sereno all'inizio della prossima settimana con la perturbazione che si allontana dall'Italia, mentre una nuova perturbazione è in arrivo e giungerà agli inizi della prossima settimana al Nord. Per il momento è tutto, a più tardi.