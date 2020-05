Weekend incerto e temporalesco, calo termico

Bentrovati per il nostro aggiornamento meteo, una buona e una cattiva notizia: la buona è che con i temporali arrivano anche temperature più accettabili, non il caldo eccezionale, afoso e opprimente tipico anche di questo periodo dell'anno in Italia, ma con questi fenomeni arrivano anche delle grandinate e dei temporali particolarmente intensi verso il centro-sud. Apriamo, dunque, subito la nostra carta sinottica, con le precipitazioni che saranno forti sulle regioni centrali e poi spostamento anche sulle regioni meridionali. Un week-end instabile, con le massime, localmente, intorno ai 20 gradi. Vediamo, infatti, fenomeni temporaleschi più forti spostarsi verso le regioni meridionali e poi allontanarsi gradualmente verso est. E adesso le previsioni nel dettaglio, vediamole insieme: iniziamo dal sabato al centro-nord è ancora piuttosto variabile al mattino tra Abruzzo, Molise, e Lazio, con temporali, poi migliora, nuvoloso, comunque, al nord. Domenica avremo una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, ancora qualche temporale possibile tra le regioni appenniniche e il Lazio. Lunedì, invece, con la rimonta dell'alta pressione, le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare, seppur con una residua instabilità sui rilievi, quindi, su Alpi e Appenini. Ci spostiamo, adesso, insieme al sud, perché arrivano dei fenomeni intensi, quindi prudenza, dei temporali, in particolare sabato sulla Sicilia, ma un po' su tutte le regioni del sud, localmente qualche acquazzone anche sulla Sardegna orientale. Domenica ancora con qualche temporale residuo sulla fascia ionica, nuvolosità variabile, momenti soleggiati, nel pomeriggio invece formazioni nuvolose in aumento. Lunedì anche sulle regioni meridionali ci sarà un miglioramento con qualche temporale residuo sulla Calabria. Queste le nostre informazioni, attenzione ai temporali. A più tardi.