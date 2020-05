Weekend di bel tempo ma da lunedì deciso peggioramento

Ben trovati con il nostro aggiornamento meteo. Maggio regala sempre delle sorprese perché l'aria sul Polo è ancora molto fredda, quindi delle incursioni sono possibili, infatti, sta scendendo dell'aria artica verso gli Stati Uniti orientali con freddo record, aria fredda arriverà anche sull'Europa centrale da lunedì. Ma andiamo a controllare intanto, proprio il quadro sinottico con delle precipitazioni sull'Europa occidentale, ma soprattutto ancora un anticiclone africano sull'Italia è dunque temperature oltre i 30 gradi all'ombra al sud, addirittura domenica e anche lunedì sulla Sicilia 36-37 gradi. Adesso le previsioni nel dettaglio, per capire bene quello che succederà nei prossimi tre giorni che saranno piuttosto movimentati dal punto di vista meteorologico. Sabato ancora soleggiato e piuttosto caldo al centro nord, qualche addensamento in più nella seconda parte della giornata su Liguria ed Alpi con qualche temporale. Domenica invece un parziale aumento della nuvolosità al centro nord soprattutto sul nord ovest con dei temporali che potranno spingersi anche verso est, ed essere intensi durante la serata. Lunedì forte maltempo al Nord e parte del centro infatti possibili anche nubifragi con lo scontro dell'aria fredda che scivola verso l'Europa centrale e l'aria calda preesistente sull'Italia, quindi prudenza. Scivoliamo al sud per evidenziare le previsioni. Sabato ancora estivo con temperature intorno ai 32-33 gradi all'ombra, nelle zone interne e lungo le coste ci sono delle brezze piuttosto fresche, escluso nella Sicilia orientale. Poi, domenica, invece, caldo e anche lunedì, in particolare tra Sicilia e Calabria, punte anche di 36-37 gradi all'ombra sulla fascia ionica. Assaggio d'estate ancora una volta al sud, forte maltempo tra domenica sera e lunedì al nord, quindi prudenza. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un ottimo proseguimento a più tardi.