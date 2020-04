Breve parentesi più instabile, da mercoledì alta pressione

Bentornati con il nostro aggiornamento meteo. Un ciclone sulla Finlandia spinge dell'aria fredda anche verso l'Italia, infatti avremo un calo termico anche di 10 gradi, ma sarà un rapidissimo passaggio di aria un po' più fredda tra martedì e mercoledì. Vediamo infatti la nostra carta delle temperature, in particolare, possiamo notare come dal nord, quest'aria polare, scivoli verso la Germania, la Polonia, poi verso i Balcani, in particolare sull'Europa orientale. La coda di questo fronte, piuttosto freddo, dunque, lambisce la fascia adriatica, le regioni centrali e meridionali, portando un calo termico, soprattutto in montagna. Poi, giovedì mattina, minime basse anche sull'Italia centro meridionale. Per quanto riguarda il dettaglio vediamo insieme le previsioni meteorologiche. Martedì, maltempo al centro con qualche pioggia, locali temporali probabili tra Abruzzo e Molise, sulla fascia appenninica avremo delle precipitazioni fino al tardo pomeriggio su queste zone, mentre al nord tornerà il sole. Mercoledì bello ovunque. Giovedì avremo condizioni meteorologiche ottimali durante il giorno, al mattino temperature minime basse, localmente, vicino agli zero gradi anche nei fondovalle. Adesso ci spostiamo insieme vedere cosa succederà al sud. Su queste zone avremo ancora tempo buono nel corso delle prossime ore, decisamente caldo. Nella giornata di martedì invece un peggioramento in particolare sulla fascia adriatica, qualche piovasco in arrivo però anche tra Campania, Basilicata e Calabria. Sulla Puglia i fenomeni un po più intensi, ma si parlerà di qualche acquazzone. Nella giornata di mercoledì subito il ritorno del sole, con condizioni però piuttosto fresche al mattino. Giovedì tempo buono, anzi da giovedì rimonta di nuovo l'anticiclone africano, pensate, venerdì toccheremo i 30 gradi all'ombra, in Sardegna. Sarà un fine settimana decisamente molto caldo. Comunque, abbiamo questa parentesi di tempo, un po' instabile e fresco. Se siamo riusciti a stare in casa con il bel sole possiamo stare in casa anche con il tempo più fresco e nuvoloso. A più tardi.