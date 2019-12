METEO H14 DEL 27 DICEMBRE

Ben ritrovati con il nostro aggiornamento meteo. Dopo un lungo periodo con l'anticiclone, con temperature anche di sette e dieci gradi superiore alla media del periodo, arrivano infiltrazioni fresche dai Balcani, quindi dai quadranti nord-orientali. Faranno crollare le temperature anche di cinque e sei gradi, soprattutto nei valori massimi. Ma arriveranno anche delle blande nevicate a quote di alta collina sui rilievi appenninici centro-meridionali. Vediamo infatti nel dettaglio quello che succederà, aprendo con una sabato piuttosto sereno al nord. Le temperature sono appunto di cinque e sei gradi inferiori rispetto al periodo strettamente natalizio, quando registravamo anche 14 e 15 di massima. Abbiamo degli addensamenti in transito sulla fascia adriatica. Miglioramento domenica, seppur con qualche banco di nebbia durante le ore notturne e di nuovo la formazione di qualche addensamento a ridosso dell'Appennino marchigiano abruzzese e molisano. Per quanto riguarda le regioni meridionali sarà un weekend, invece, proprio instabile. Le correnti fresche da nord est porteranno appunto anche qualche nevicata a quote di alta collina e soprattutto un calo delle temperature. Leggiamo anche dei valori sotto zero, al mattino, la domenica con addensamenti residui ma con una tendenza al miglioramento, appunto in questa giornata. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento. A più tardi.