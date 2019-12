Meteo, il maltempo continua anche nel weekend 21-22 dicembre

Ben ritrovati. Una forte perturbazione sta interessando le aree del Nord Italia con diverse allerte lanciate dalla Protezione Civile sia per le piogge ma anche per le nevicate lanciate da AINEVA su Piemonte, Lombardia e sul Sud del Piemonte. Intanto vediamo i dettagli subito con le grafiche che abbiamo preparato per riepilogare che cosa succederà nel corso delle prossimi ore, perché non solo le piogge, non solo le nevicate, ma anche il rischio mareggiate e il vento forte. Come vedete, le raffiche soffieranno fino a 90-100 km/h su tutto il Versante Tirrenico, ma anche sull'area ionica e sulla Sardegna, principalmente sul Nord Ovest, e poi le mareggiate indicate di rosso. Per quanto riguarda, invece, le nevicate questa è la previsione della quantità di neve nelle prossime 24 ore lanciata dal Consorzio LaMMA e, come vedete, sono interessate principalmente le Alpi centro-occidentali. Per quanto riguarda le prossime ore vediamo subito le nostre previsioni del tempo. Lo facciamo iniziando dal Centro-Nord Italia per questo fine settimana, ma non solo, anche per l'inizio della prossima. E allora Centro-Nord Italia subito, ecco il dettaglio. Sarà un sabato caratterizzato ancora dall'instabilità sulle aree del Nord Italia. Le temperature continueranno a essere ancora sopra la media del periodo. Le piogge si concentreranno questa volta sul Versante Tirrenico, sul Lazio, sul basso Lazio, e in particolar modo su tutta l'area appenninica del Centro-Sud e poi, lunedì, finalmente torna il sole. Cieli sereni o poco nuvolosi con temperature ancora sopra la media del periodo. Vediamo subito anche il Sud della nostra Penisola. Per quanto riguarda questo sabato avremo delle piogge, anche intense, a tratti tra Campania, Calabria e Basilicata. Nella giornata di domenica deciso miglioramento sulle nostre due isole maggiori. Attenzione ai venti forti, ai mari molto agitati, e poi, lunedì, andrà solo che a migliorare ovunque. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti.