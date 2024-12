Incendi in California, il vento di Santa Ana brucia Malibù

Ben trovati col nostro aggiornamento meteo. Abbiamo ancora l'incendio che divampa, incontrollato, a Malibu, in California, proprio per i venti di Santa Ana, che sono i corrispondenti del nostro vento di Foehn, venti caldi e secchi che arrivano dal deserto interno della California e provocano questi incendi diffusi, soprattutto nella stagione autunnale. Abbiamo 1.133 ettari in fumo, 1.500 pompieri che cercano di domare questa situazione complessa, 7 abitazioni distrutte, 8 danneggiate e il Franklin Fire, dunque, desta ancora preoccupazione. Immagini che vediamo spesso in questo periodo dell'anno, ricordo, proprio per i venti di Santa Ana, tipici della California meridionale, che provocano la secchezza del territorio, il riscaldamento per compressione adiabatica e lo sviluppo di questi incendi sempre più frequenti, anche a causa del riscaldamento globale. Queste le nostre informazioni meteo.