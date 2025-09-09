Meteo, arrivano tanti temporali, anche persistenti

41 minuti fa

Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo, la perturbazione atlantica è in transito sulla nostra penisola, portando temporali forti e piogge intense. Già nella giornata di martedì abbiamo visto il cielo molto grigio su tantissime regioni, del centro nord, adesso dal punto di vista meteorologico ci aspetta, un vero e proprio mercoledì nero e vi voglio far vedere questa perturbazione, arrivare, sulle regioni del centro-nord, mercoledì, già verso pomeriggio vediamo le zone più colpite che saranno non solo la Toscana, e Umbria e lungo la fascia tirrenica, ma anche al nord. Vediamo piogge intense, su Lombardia occidentale, Piemonte, anche sul Triveneto, e anche in Sardegna, lungo la fascia tirrenica, fino in Calabria e c'è qualcosina anche in Sicilia. Poi però per giovedì questa coda di questa perturbazione atlantica si allarga verso il sud, lungo la fascia tirrenica, gli Appennini e vediamo, piogge anche su Campania, Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda le previsioni per il nostro mercoledì nero vediamo, tantissime piogge e maltempo al centro-nord. Vediamo in Piemonte, ma anche in Toscana, Umbria, Lazio, però comunque, le temperature sempre contenute. Per giovedì poi, è previsto un leggero miglioramento, un progressivo miglioramento al centro-nord, ma ci sono comunque precipitazioni su Triveneto e anche però su Puglia meridionale. Però comunque buone notizie perché venerdì poi la pressione tornerà ad aumentare e con questo vi saluto, vi auguro buon proseguimento e per ulteriori informazioni scaricate l'app Il meteo. .

Meteo, in arrivo una forte ondata di maltempo
Meteo, in arrivo una forte ondata di maltempo
Meteo, in arrivo piogge forti, nubifragi e vento
Meteo, in arrivo piogge forti, nubifragi e vento
Meteo, da martedì temporali con nubifragi
Meteo, da martedì temporali con nubifragi
Meteo, inizio della nuova settimana con caldo africano
Meteo, inizio della nuova settimana con caldo africano
Meteo, domenica di sole su tutto lo Stivale
Meteo, domenica di sole su tutto lo Stivale
Meteo, alta pressione con temperature in aumento
Meteo, alta pressione con temperature in aumento
Meteo, ottimo weekend su tutta l'Italia
Meteo, ottimo weekend su tutta l'Italia
Meteo, Estate settembrina da Nord a Sud
Meteo, Estate settembrina da Nord a Sud
Meteo: locali temporali sul Triveneto, sole e bello altrove
Meteo: locali temporali sul Triveneto, sole e bello altrove
Meteo: sole pieno al Centro-Sud, temporali al Nord
Meteo: sole pieno al Centro-Sud, locali temporali al Nord
Meteo, bel tempo salvo temporali al Nord-Ovest
Meteo, bel tempo salvo temporali al Nord-Ovest
Meteo, bel tempo ad oltranza salvo temporali sulle Alpi
Meteo, bel tempo ad oltranza salvo temporali sulle Alpi
