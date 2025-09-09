Meteo, arrivano tanti temporali, anche persistenti

Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo, la perturbazione atlantica è in transito sulla nostra penisola, portando temporali forti e piogge intense. Già nella giornata di martedì abbiamo visto il cielo molto grigio su tantissime regioni, del centro nord, adesso dal punto di vista meteorologico ci aspetta, un vero e proprio mercoledì nero e vi voglio far vedere questa perturbazione, arrivare, sulle regioni del centro-nord, mercoledì, già verso pomeriggio vediamo le zone più colpite che saranno non solo la Toscana, e Umbria e lungo la fascia tirrenica, ma anche al nord. Vediamo piogge intense, su Lombardia occidentale, Piemonte, anche sul Triveneto, e anche in Sardegna, lungo la fascia tirrenica, fino in Calabria e c'è qualcosina anche in Sicilia. Poi però per giovedì questa coda di questa perturbazione atlantica si allarga verso il sud, lungo la fascia tirrenica, gli Appennini e vediamo, piogge anche su Campania, Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda le previsioni per il nostro mercoledì nero vediamo, tantissime piogge e maltempo al centro-nord. Vediamo in Piemonte, ma anche in Toscana, Umbria, Lazio, però comunque, le temperature sempre contenute. Per giovedì poi, è previsto un leggero miglioramento, un progressivo miglioramento al centro-nord, ma ci sono comunque precipitazioni su Triveneto e anche però su Puglia meridionale. Però comunque buone notizie perché venerdì poi la pressione tornerà ad aumentare e con questo vi saluto, vi auguro buon proseguimento e per ulteriori informazioni scaricate l'app Il meteo. .