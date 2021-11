Meteo: maltempo sul nord-est, Puglia, Basilicata e Sardegna

Ben ritrovati, tempo decisamente instabile su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore le piogge si estenderanno anche alle regioni che si affacciano sul Mar Adriatico, maltempo in Puglia, ma anche sulla Basilicata e in Sardegna. Vediamo il dettaglio, prima l'evoluzione atmosferica, che ci mostra e ci descrive, come il tempo sarà guastato da questi due vortici, che ancora condizionano il tempo e i cieli, proprio su gran parte dell'Italia. Vediamo colpite prevalentemente la Sardegna, ma anche il Sud dell'Italia e in estensione verso anche tutti i settori adriatici. Vediamo allora le previsioni per i prossimi giorni, con il maltempo che si estende anche a tutti i settori orientali del Nord, ma anche i versanti adriatici, con ancora però maltempo proprio in queste zone, anche nella giornata di mercoledì avremo però dei locali temporali e piogge in Lombardia e anche sulle Marche. Vediamo quello che accadrà invece al Sud, ancora maltempo in Sardegna, come vi dicevo, vedremo ancora delle instabilità sulla Sicilia, prevalentemente le zone di Trapani e Agrigento, ma il maltempo colpirà soprattutto la Puglia, la Basilicata e la Calabria. Qualche schiarita nella giornata di mercoledì, ma sarà una situazione depressionaria e di maltempo generale su queste regioni, per il momento è tutto a più tardi.