Meteo: Natale sotto la pioggia al Centro-Nord, meglio al Sud

Ben ritrovati, Natale sotto la pioggia per gran parte del centro-nord. Una serie di perturbazioni saranno tre, porteranno maltempo su molte regioni. Allora vediamo l'evoluzione atmosferica, con la nostra mappa sinottica. Ci mostra il comportamento delle piogge nella giornata di Sabato, la giornata di Natale, e anche poi la giornata di Domenica. E l'avvicinarsi degli altri impulsi perturbati, che interesseranno la nostra penisola. Il dettaglio per il centro-nord, le previsioni avremo un contesto di maltempo generale, diffuse praticamente su quasi tutti i settori centrali e settentrionali. Un Sabato come dicevo, sotto la pioggia, il Sabato di Natale. E poi la giornata di Santo Stefano, comunque simile con alcune poi schiarite,che avremo poi comunque nei giorni successivi. Al sud il dettaglio, e avremo annuvolamenti sul basso Tirreno, e in particolare rovesci sulla Campania. La giornata di domenica, sarà caratterizzata dall'arrivo di questa seconda perturbazione, che porterà un peggioramento su tutto il versante tirrenico dalla Toscana fino alla Campania. Infatti interessate, in particolar modo come vedete dal maltempo dai temporali, la Campania. Piovaschi però anche sulla Basilicata, sulla Puglia e in parte sulla Sardegna. Poi nel corso della settimana, tornerà comunque l'alta pressione è tutto a più tardi.