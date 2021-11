Meteo: schiarite nel weekend a sud, in arrivo nuovo ciclone

Ben ritrovati, il vortice ciclonico collocato sul Mediterraneo continuerà a guastare il tempo, soprattutto sulla Sicilia, poi però la situazione migliorerà con ampie schiarite nel fine settimana. Attenzione perché è in arrivo una nuova perturbazione dal nord dell'Europa che porterà sull'Italia settentrionale un calo vertiginoso delle temperature, con neve anche a bassa quota. Vediamo allora l'evoluzione atmosferica con la perturbazione ad ovest della Sardegna che si sta spostando verso le Baleari, che si allontanerà dall'Italia, anche se continua a dare i suoi effetti anche sulla Sicilia, ma vediamo, comunque, che mentre la prima perturbazione si allontana è in arrivo un nuovo vortice ciclonico che interesserà soprattutto il nord dell'Italia nel fine settimana, come vi dicevo portando davvero anche neve a bassa quota. Vediamo allora le previsioni per il nord Italia, il centro-nord, con l'aiuto anche della regia, vedrete che avremo un contesto instabile soprattutto anche ad ovest, sul Piemonte, ma non soltanto, dal fine settimana. Venerdì invece ancora bel tempo però, come vi dicevo, gli effetti si faranno sentire dal sabato, dalla domenica con neve al mattino ad ovest e poi instabilità su tutti i settori tirrenici, piovaschi anche su quelli adriatici e sia sabato che domenica un maltempo diffuso con piogge anche abbondanti su gran parte dei settori. Quello che accadrà, invece, al sud con ancora instabilità sul sassarese in Sardegna, ma migliorerà il tempo sulla Sicilia, ancora instabilità e maltempo però specialmente sulla Calabria meridionale. Questa la situazione per il fine settimana, sabato e poi anche domenica con ampie schiarite su tutti i settori meridionali. Per il momento è tutto a più tardi.