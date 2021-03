Perturbazione con pioggia e neve al sud, bello al nord

Ben ritrovati, è arrivata la primavera. Equinozio nella giornata odierna, ma l'inverno, si fa sentire, perché è arrivata questa perturbazione che sta portando maltempo, ma soprattutto freddo da nord a sud. Le aree più condizionate saranno sicuramente quelle del Centro-Sud. Per quel che riguarda le piogge anche nevicate a bassissima quota, a partire dai 5, 600 metri e poi, a partire da martedì andrà a migliorare. Intanto al nord abbiamo delle bellissime giornate di sole e vi porto grazie a Sky line web Cam a Positano, in Campania. Come vedete oggi giornata piuttosto nuvolosa. Sono previste anche delle piogge su questa regione, poi, da domani andrà a migliorare con previsioni che dicono poca nuvolosità. La temperatura al momento è di 6 gradi la massima prevista per oggi, è di 9 gradi, quindi poca escursione termica. Vediamo che cosa succederà anche sulle altre regioni. Lo facciamo assieme alle nostre grafiche, iniziando dal centro nord Italia. E oggi quindi al centro-nord. Sarà una bella giornata di sole, fatta eccezione per Abruzzo e Molise, dove sono previste delle pioggia anche delle nevicate, come dicevamo in apertura a bassissima quota. Instabile anche l'arco alpino orientale e in Trentino alto Adige. Domenica cieli sereni o poco nuvolosi, sempre al nord, quindi, stabilità bel tempo. Le temperature, però guardate soprattutto le minime vicine ai valori dello zero, o anche sotto, nel caso di Torino e di Firenze. Meni 1 uno in primavera, quindi davvero sotto media per quel che riguarda il sud invece qui abbiamo un po' di instabilità due perturbazioni interesseranno queste regioni, nel corso delle prossime ore, poi andrà a migliorare, tra Campania e Sardegna. Ancora maltempo invece tra peninsulari e la Sicilia come vedete, fino a lunedì, poi da martedì andrà a migliorare, ma rimarrà ancora un po' di pioggia, un pochino di instabilità. Venti tesi mari agitati allargò quindi attenzione per il momento tutto. A più tardi.