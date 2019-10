Siria, cosa cambia dopo la morte di Baghdadi

Ora che il numero uno del terrorismo mondiale come il Presidente americano Donald Trump ha definito Abu Bakr Al-Baghdadi, è morto, è legittimo chiedersi se cambierà qualcosa in Siria. A questo proposito un peso particolare lo rivestono le parole che giungono dal Ministero della Difesa russo: "dopo la sconfitta finale dell'Isis da parte dell'esercito governativo siriano con il sostegno delle forze aeree russe all'inizio del 2018" ha ricordato il portavoce Igor Konashenkov, "l'ennesima morte di Abu Bakr Al-Baghdadi, non ha assolutamente alcun significato operativo rispetto alla situazione in Siria o alle azioni dei restanti terroristi." Come a dire: anche qualora la morte del leader, già ipotizzata almeno altre cinque volte in passato fosse davvero avvenuta nulla cambierebbe sul terreno per le forze attualmente impegnate sul campo e, data la ritirata degli Stati Uniti, è la Russia a giocare più di ogni altro, un ruolo chiave. Lo ha fatto, dimostrandosi l'alleato più forte e fedele del Presidente Bashar al Assad e giocando un ruolo fondamentale di mediazione tra turchi e curdi. L'operazione, avvenuta nella zona di Klib che è sotto sostanziale controllo turco ha offerto al "paese della mezzaluna" una ghiotta occasione per mostrarsi un fedele alleato degli Stati Uniti e dell'alleanza atlantica. "La Turchia è orgogliosa di avere aiutato gli Stati Uniti, il nostro alleato nella NATO" il commento del portavoce del presidente Recep Tayyp Erdogan. Sul fronte della lotta al terrorismo va ricordato che per anni gli analisti hanno contrapposto la natura verticistica dell'organizzazione di Osama Bin Laden, Al Qaeda, alla nebulosa dell'Isis, il cui marchio è stato utilizzato anche per i vari attentati che hanno insanguinato l'Europa negli ultimi anni. Dopo le dichiarazioni di Trump che, usando termini come "cane" nella descrizione della morte di Al-Baghdadi, rischia di aver alimentato il risentimento che nella galassia dell'estremismo islamico i sostenitori dell'Isis sul web hanno già assicurato: "la Guerra Santa continua."