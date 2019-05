Alabama approva legge contro interruzione di gravidanza

Nessuna eccezione, se non in caso di gravi rischi per la vita della madre. Il tratto dell'Alabama ha dato il via libera alla legge senza ritorno sull'aborto, che di fatto mette al bando nello Stato. l'interruzione di gravidanza, sin dal momento del concepimento in tutti i casi anche di violenza sessuale l'incesto. l'emendamento che prevedeva queste eccezioni, infatti, è stato bocciato non solo come medico credo di sì. Comunque, pratica un aborto di scribi fino a 99 anni di carcere, 10 o anche solo se fosse scoperto provarci adesso perché provvedimento diventi legge dello stato. Manca solo la firma della governatrice repubblicana Chechi dei sarà dunque probabilmente una donna a dare il via libera definitivo ad una norma che nega a decenni di lotte femministe non solo la morte, considerato diritto elettrizzato alla 24° settimana di gestazione in tutti gli Stati Uniti dalla sentenza della Corte Suprema del 1000, 973 Roe vs Wade non a caso tutti tentativi finora di limitarlo sono stati bocciati dai tribunali già a livello locale. Una sorte che probabilmente non risparmierà neanche le recenti leggi approvate ad esempio, in Georgia, in Mayo che vogliono rendere illegali. l'interruzione di gravidanza da quando è possibile sentire attraverso strumentazione medica, il battito cardiaco più o meno 6 settimane dopo il concepimento e non a caso l'Alabama è voluta andare oltre, vietando l'aborto in tutti i casi, sostenendo che il ferito è un bambino è un essere umano a tutti gli effetti, sin dal momento del concepimento, negando così il principio alla base della Roe vs Wade obiettivo dunque arrivare alla Corte Suprema per ribaltare la sentenza che ha fatto storia di diritto, approfittando della nuova maggioranza di giudici conservatori 3 9 della Corte, dopo le recenti nomine da parte di Trump. Certo, fanno notare gli osservatori probabilmente ci vorranno comunque anni prima che la Corte massimo nel Paese possa valutare il caso, ma gli ultraconservatori sanno essere pazienti, soprattutto ora che, con provvedimento dell'Alabama, penso di avere il pallone giusto per dare il calcio d'inizio alla battaglia legale tempo potrebbe essere prezioso anche per convincere gli americani, dato che al momento, secondo i sondaggi il 57% della popolazione è a favore dell'euro, vs Wade e della necessità di lasciare una decisione così sofferta intima e non allo stato, ma libero arbitrio di tutte le donne indipendentemente dal loro credo religioso o politico, Giovanna pancheri Sky Tg24. New York