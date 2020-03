Virus, Von der Leyn: al via la task force Ue per emergenza

Stiamo lanciando il team per la risposta al virus Corona, questo team porta insieme tutti i vari livelli di azione che sono già in vigore da diverse settimane, avete già visto che lavoro è stato fatto, ma soprattutto fa in modo che ci siano nuovi aspetti e nuovi settori che stanno emergendo per rispondere a questo contagio. Il Corona Response Team è formato da 3 pilastri di base: il primo è ovviamente il settore medico, che include: la prevenzione, le misure, l'informazione sulle misure di prevenzione. È sempre in cooperazione con il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie la nostra Agenzia Europea Medica. La seconda colonna portante di questo team è quello della mobilità, dai trasporti ai consigli per chi viaggia e anche le questioni riguardanti la Schengen. Il terzo pilastro riguarda l'economia.