AstroLuca: dello spazio mi mancherà la terza dimensione

La cosa più strana e anche, in un certo senso, quella che mi preoccupa di più è il fatto che so che questa sensazione, questa libertà che io ho nel muovermi in tre dimensioni in questo momento la do per scontata. Questa sensazione e questa memoria svanisce immediatamente perché il tuo corpo è talmente abituato alla vita sulla terra con la gravità di 1 g che ti dimentichi immediatamente cosa vuol dire sapersi muovere in maniera armonica e quasi senza pensieri in tre dimensioni in 0 g. E' forse la parte più triste di quelli che fanno questo lavoro il fatto che la sensazione svanisce così rapidamente.