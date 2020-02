AstroLuca, il racconto delle attività extraveicolari

Il tipo di lavoro che abbiamo messo in atto per riparare l'MS è stato disegnato esclusivamente per questo tipo di attività, non era mai stato effettuato prima. Abbiamo installato una nuova pompa per il circuito di raffreddamento unendo i tubi del liquido di raffreddamento con quelli preesistenti, quindi abbiamo dovuto tagliare e poi unire questi tubi in maniera idraulica permanente, qualcosa che non era mai stato fatto prima. Quindi sicuramente difficoltà grandissime dovute al tipo di materiale utilizzato, agli strumenti che sono stati disegnati apposta negli ultimi quattro o cinque anni sulla Terra. L'addestramento che io e il mio collega abbiamo ricevuto è stato fondamentale per poterlo assolvere.