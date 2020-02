AstroLuca: nel mio futuro c'è la Luna

Ho tanti obiettivi. Ho l'obiettivo di ritornare sulla Terra ed avere un lavoro che mi dia soddisfazione, pensare anche a quale sarà, da un punto di vista astronautico, la mia prossima destinazione. Ho dei sogni, ho dei progetti, quindi è difficile pensarne uno. Sicuramente come astronauta vorrò continuare a fare questo lavoro e andare ancora più lontano. Uno degli obiettivi, sia come italiani, ma come europei, è quello di andare sulla Luna e io ho sicuramente una forte speranza e una grande volontà di poter contribuire a quel progetto.