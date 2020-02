AstroLuca: passeggiate momento più alto mia carriera

Cinque anni fa riparare l'AMS, che non era stato disegnato per essere riparato, era impossibile. Fare delle giunture idrauliche in orbita, con uno scafandro era impossibile. Tagliare dei tubi che diventavano delle lance pronte a bucare lo scafandro era impossibile. Smontare delle viti terrestri, che sarebbero partite via perse e diventare spazzatura spaziale era impossibile. Troppo rischioso. Abbiamo fatto tutto questo, non abbiamo perso neanche una vite. Abbiamo effettuato le riparazioni, abbiamo ripulito, abbiamo agganciato questi tubi, tutto con uno scafandro che ha la bellissima età dei quarantenni.