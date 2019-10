Brexit, Barnier annuncia l'accordo: la pazienza è una virtù

La pazienza è una virtù e dicono tutti che nella Brexit è fondamentale la pazienza. Siamo arrivati a un accordo con il governo britannico su un recesso disciplinato del Regno Unito dall'Unione europea e anche riguardo al quadro per i nostri rapporti futuri. Il testo fornirà certezza legale in ogni area in cui la Brexit creerebbe incertezza, come ogni separazione, soprattutto per quanto riguarda i cittadini europei nel Regno Unito e i cittadini britannici che vivono nei nostri Stati membri. I cittadini sono sempre stati e saranno la nostra priorità!