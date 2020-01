Brexit, la strana storia dell’albergo Europa a Belfast

Quello che vedete in queste immagini è conosciuto come l'albergo più bombardato del nostro continente. Si trova nel centro di Belfast. Ha aperto nel 1971 fino al 1994, all'epoca di quelli che con un understatement tutto britannico venivano chiamati troubles, è stato oggetto di 36 attacchi bomba. Julie Hastings è l'amministratore delegato della catena di alberghi Hastings che possiede anche questa struttura e che, ironia della sorte, in tempi di Brexit si chiama Hotel Europa. In quasi 50 anni questo albergo ha ospitato celebrità di tutto il mondo e anche Bill Clinton con la moglie Hillary durante un viaggio presidenziale negli stessi anni in cui le tensioni tra protestanti e cattolici in Irlanda del Nord lasciarono almeno 3600 morti sulle strade. Mrs. Hastings è protestante ed è sposata a un cattolico. Alla guida di un impero del turismo, le chiediamo che cambiamenti prevede per il settore e per l'Hastings ora che la Brexit comincia a essere realtà.