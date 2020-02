Carnevale a Nizza, "re della moda" è il tema di quest'anno

Eccolo il re che si fa spazio tra le centinaia di persone che si sono riversate per le strade, dando inizio cosi all'edizione numero 13 del carnevale di Nizza. Karl Lagerfeld, Coco Chanel, c'è anche Anna Wintour, la direttrice di Vogue America, e non è un caso, perché quest'anno i maestosi carri sono dedicati al mondo della moda e ai suoi protagonisti. Colorato, festoso, glamour. Ovviamente non mancano le modelle e Miss France. Gli artigiani artisti del carnevale non hanno dimenticato il Presidente francese Macron e la Première Dame Brigitte: è un racconto divertente e divertito dei tempi che viviamo, presenti quindi dinosauri, mostri e qualche maschera che punta più sulla simpatia che sull'estetica. Coriandoli, musica, fuochi d'artificio, la tradizionale battaglia di fiori, ma anche tanta sicurezza. Impossibile dimenticare l'attentato del 2016, anche perché lo scorso anno duecentomila turisti hanno scelto la città della Costa Azzurra per partecipare ai festeggiamenti.