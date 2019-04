Clima, Greta: solo 10 anni prima di perdere il controllo

Abbiamo avuto tutto quello che potevamo immaginare, ma forse alla fine non avremo nulla. Probabilmente adesso non avremo neanche un futuro perché è il nostro futuro che è stato venduto in maniera tale che un numero piccolo di persone potessero godere di un'enorme somma di denaro. Ci è stato scippato e ci viene rubato ogni volta che ci dite che noi abbiamo soltanto il cielo come limite e che possiamo vivere una volta sola. La data è circa il 2030, da cui ci separano 10 anni, 257 giorni e 13 ore. Allora noi ci troveremo in una situazione che potrà dare il via a una reazione a catena, che sfuggirà al controllo umano e che molto probabilmente porterà alla fine della civiltà umana così come noi la conosciamo. Questo diventerà realtà, a meno che non vengano introdotti dei cambiamenti straordinari e senza precedenti in tutti gli aspetti della società, ivi inclusa una riduzione del 50% delle emissioni dell'anidride carbonica.