Climate change, aumenteranno fame e migrazioni

“Per ripristinare le foreste e altri ecosistemi naturali dobbiamo cambiare radicalmente il nostro sistema alimentare!” C'è una forte correlazione fra quello che mangiamo, la maniera in cui gestiamo il suolo e i cambiamenti climatici. Fattori, questi, che si influenzano l'un l'altro, modificando inevitabilmente le nostre vite. A mettere insieme tutti questi aspetti è il Rapporto del Comitato scientifico dell'ONU sul clima diffuso a Ginevra. Per la nostra sopravvivenza bisogna considerare il riscaldamento globale che causa, sempre più di frequente, siccità, inondazioni e incendi. Le risposte contenute nel Rapporto presentato dalla task force dell'ONU sul clima sono l'investimento nella sostenibilità, la gestione del terreno e la conservazione degli ecosistemi, investimenti che, avvertono, devono subito essere messi in campo. “Questo è il momento migliore per combattere i cambiamenti climatici, se puntiamo sulla sostenibilità!” Che il surriscaldamento globale fosse il nemico numero uno lo aveva detto anche l'astronauta Luca Parmitano, in collegamento, il 29 luglio scorso, con i giornalisti dalla stazione spaziale internazionale. “Io ho visto nelle foto mie e dei miei colleghi negli ultimi 6 anni davvero i cambiamenti! Ho visto i deserti avanzare, ho visto i ghiacci squagliare!” La desertificazione, la siccità, le piogge violente e le alluvioni sono fenomeni che nei prossimi anni saranno ulteriormente amplificati, pregiudicando così la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari e a pagarne il tributo più grande saranno soprattutto le popolazioni povere, con guerre e migrazioni, in particolare Africa e Asia.