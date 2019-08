Climate change, pubblicato rapporto Ipcc

I cambiamenti climatici creano ulteriori stress sul terreno aggravando i rischi per la sostenibilità, per le specie, per la biodiversità. Ora servono dei provvedimenti per promuovere la gestione del terreno per non perdere la biodiversità. Questo è il momento migliore per combattere i cambiamenti climatici se puntiamo sulla sostenibilità