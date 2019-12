Climate crisis, Tapper: Europa sta indicando la strada

Non ho mai incontrato Greta. Penso sia molto importante la sua figura, perché dà voce ai giovani, i giovani che non hanno avuto un ruolo forte sui cambiamenti climatici. I giovani vivono con ansia il futuro e i cambiamenti climatici; Greta sta dando loro voce e anche azione per sostenere le loro ragioni nel dibattito pubblico. Un tentativo è in corso in questo momento e in modo permanente in tutto il mondo; politiche di mitigazione sono in corso in tutto il mondo. Qualche governo prende seriamente la questione, qualche altro governo invece non lo fa. A grandi linee i governi europei stanno indicando la strada, altri governi, invece, non stanno agendo nel modo giusto.