Conflitto libia, raid notturno forze di Haftar 20 morti

Tensione sempre altissima in Libia, dove da mesi va avanti l’offensiva per la conquista di Tripoli, sferrata dalle forze del Maresciallo Khalifa Haftar. Un attacco aereo notturno sua città di Murzuch, nel sud-ovest del Paese, ha fatto almeno 20 vittime e 30 feriti. Il raid è stato messo a segno dall’aviazione di Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, capo dell'esercito nazionale libico. Secondo le prime informazioni, un aereo militare ha bombardato il quartiere residenziale di al Kalaa. L'attacco, recitano le fonti ufficiali, avrebbe preso di mira miliziani di alcuni gruppi libici, definiti terroristi legati al governo di Al-Sarraj, Capo del Governo di accordo nazionale, l'unico riconosciuto e sostenuto dall'ONU. Nei giorni scorsi l'inviato speciale dell'ONU, Salamè, ha chiesto alle parti in conflitto di arrivare a un cessate il fuoco il 10 Agosto, in occasione della festa religiosa musulmana dell'agnello, ma la situazione politica è sempre più ingarbugliata e incandescente, lontana da una soluzione negoziale. Cadono sistematicamente nel vuoto gli appelli dei Governi dell'Occidente per un’immediata risoluzione del conflitto. Il dossier libico, legato a doppio filo con quello dei migranti, appare come il primo banco di prova della neo Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen. Ad Aprile Haftar ha ordinato alle sue forze di lanciare un'offensiva contro la capitale per liberarla dai terroristi. Le unità armate fedeli al Governo di Tripoli hanno annunciato da parte loro l'operazione di risposta a “Vulcano di rabbia”. Due giorni fa la battaglia infuriava a sud della capitale, ma a quattro mesi dall'inizio dell'offensiva, le forze di Haftar arrancano, lasciando al Governo di Al-Sarraj l'opportunità di intensificare la sua attività diplomatica.