Coronavirus, domani missione in Italia di Ue-Oms

Sono in contatto regolare con il ministro Speranza e sono stata informata che misure sul contenimento del virus sono state adottate. Da sabato contatti giornalieri a livello tecnico sono stati portati avanti con il Governo italiano così come con l'OMS Europa per discutere la situazione. Nel contesto dei contatti con l'Italia, vorrei informarvi che, in accordo con l'Italia, una missione dell'OSCE sarà inviata in Italia domani.