Coronavirus, il Papa: "Pensiamo al bene che possiamo fare"

Davanti a Dio che ci serve fino a dare la vita. Chiediamo, guardando il crocifisso, la grazia di vivere per servire. Cerchiamo di contattare chi soffre, chi è solo e bisognoso. Non pensiamo solo a quello che ci manca. Pensiamo al bene che possiamo fare. Cari amici, guardate ai veri eroi che in questi giorni vengono alla luce. Non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno sé stessi per servire gli altri. Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. Non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri. Ci guadagnerete.