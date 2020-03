Coronavirus, Johnson: prenderemo ogni misura necessaria

Abbiamo bisogno di unità nazionale e, al tempo stesso, di collaborazione internazionale, e benché ora abbiamo bisogno di imporre la distanza fisica, al tempo stesso, abbiamo la necessità di aumentare il sostegno sociale. Sì, questo nemico può essere sconfitto. Sappiamo come sconfiggerlo e sappiamo che seguiremo le indicazioni degli scienziati lo batteremo. Per quanto potranno essere duri i mesi che abbiamo davanti, abbiamo la determinazione e le risorse per sconfiggere il virus e questo Governo prendere qualsiasi iniziativa necessaria.