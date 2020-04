Coronavirus Los Angeles, card di solidarietà per disoccupati

Negli Stati Uniti la burocrazia non Esiste e i sussidi sono partiti già diverse settimane. Addirittura il comune di Los Angeles sta distribuendo l'Angeleno Card, un bancomat prepagato di 700 dollari. A beneficiare di questo e di altri aiuti anche numerosi italiani residenti a Los Angeles. Ma l’Angeleno Card è un bancomat prepagato che la città di Los Angeles sta dando a tutte quelle persone più bisognose che hanno perso il lavoro in questo momento. Veloce anche il sistema per richiedere i prestiti per piccole imprese. Qua negli Stati Uniti la risposta da parte delle istituzioni è stata molto rapida e anche efficace. Noi con la nostra azienda abbiamo potuto applicare per due tipi di sovvenzioni all'impresa. Nel giro di un mese dovremo riuscire a ricevere i fondi richiesti. E poi ci sono i 600 dollari a settimana per chi ha perso il lavoro. Io sono una libera professionista a Los Angeles. In questa situazione sono considerata come un'impiegata e quindi sto ricevendo questi 600 dollari a settimana fino a luglio. A livello di velocità l'America si è messa in moto da subito e siamo riusciti a fare applicazione e richiesta per questi aiuti quasi immediatamente, nel giro di una settimana o due, quindi da quel punto di vista il Governo è stato molto… diciamo ha agevolato molto e aiutato molto i cittadini.