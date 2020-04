Coronavirus, Oms: nel mondo quasi 1 mln di contagiati

Mentre le potenze mondiali mettono a punto strategie per contenere la pandemia, il virus accorcia le distanze, corre veloce e costringe a fare i conti con i numeri. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che nei prossimi giorni ci saranno milioni di contagiati accertati e 5000 vittime. Per gli 007 americani la Cina ha comunicato troppo tardi dati largamente sottostimati. Accuse definite vergognose e respinte con forza dalla Cina. I Paesi dell'Oriente, che per primi hanno affrontato l'emergenza, se pur con strategie diverse, stanno provando a ripartire. Con l'allentamento delle restrizioni si sono registrati subito nuovi casi di infezione da coronavirus. Nella provincia di Hubei, epicentro della pandemia, ci sono nuovi casi di contagio. Si teme una seconda ondata, anche in Corea del Sud, che ha deciso di imporre la quarantena a chi proviene dall'estero. Al momento l'unico a resistere sembra essere il Giappone. L'America, dove non è stato ancora raggiunto il picco, piange i suoi morti. Sono oltre 4.000, di cui quasi la metà a New York, epicentro del virus. Il Governatore Andrew Cuomo ha chiuso il parco giochi per evitare assembramenti. Oltre 20.000 i casi accertati di contagio in America Latina. Dal Brasile arrivano le immagini di un campo trasformato in una gigantesca Camera mortuaria. Stessa cosa accade in Cile. Ogni Paese aiuta come può. Da chi realizza a mano mascherine, fino alle grandi aziende che hanno riconvertito la produzione per realizzare alcol, disinfettanti, protezioni. Il prezzo più alto lo sta pagando l'Europa con i 3 quarti delle vittime mondiali, Spagna in testa. Dalle strade deserte di Madrid, risuonano solo le ambulanze. Gli ospedali sono al collasso, occorrono aiuti, maschere, tute, occhiali, disinfettanti. Anche a Parigi la situazione è drammatica. Sono terminati i posti in rianimazione. I morti in tutto il Paese hanno superato quota 4.000. In Germania il Governo ha deciso di prolungare le misure di contenimento, almeno fino al 19 aprile.