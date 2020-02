Coronavirus, Oms: siamo nel mezzo di un'epidemia intensa

Pensate che ci si sia avvicinato al picco o i casi potrebbero aumentare ancora? No, credo che adesso sia troppo prematuro dirlo, sebbene siamo felici che oggi sia il primo giorno in cui il numero di casi confermati non sia aumentato. Di questo siamo grati e vorrei ringraziare tutti i colleghi in prima linea in Cina. Ma è ancora prematuro fare delle Previsioni, se sia al picco o meno, siamo ancora nel mezzo di un'epidemia molto intensa e dobbiamo essere prudenti nel affare previsioni.