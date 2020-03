Coronavirus, Papa: "Chiedo di fermare tutte le guerre"

L'impegno congiunto contro la pandemia possa portare tutti a riconoscere il nostro bisogno di rafforzare i legami fraterni, come membri di ogni famiglia. In particolare susciti nei responsabili delle nazioni e nelle altre parti in causa un rinnovato impegno al superamento delle rivalità. I conflitti non si risolvono attraverso la guerra, è necessario superare gli antagonismi e i contrasti mediante il dialogo e una costruttiva ricerca della pace.