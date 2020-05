Coronavirus, Papa: garantire cure a tutti

E' importante infatti mettere insieme le capacità scientifiche in modo trasparente e disinteressato per trovare i vaccini e trattamenti e garantire l'accesso universale alle tecnologie essenziali che permettano ad ogni persona contagiata in ogni parte del mondo di ricevere le necessarie cure sanitarie, poiché la preghiera è un valore universale, ho accolto la proposta dell'alto comitato per la fratellanza umana, affinché il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per implorare Dio di aiutare l'umanità a superare la pandemia del coronavirus.