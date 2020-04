Coronavirus Spagna, Sanchez annuncia piano di de-escalation

Asimmetrica e graduale, sarà così in Spagna l'uscita dalle misure di confinamento per l'emergenza Covid 19. La transizione verso quella che il primo ministro Pedro Sánchez ha definito “una nuova normalità” si farà in 4 fasi e 8 settimane. L'orizzonte è fine giugno, quando inizia l'alta stagione turistica. Ogni fase durerà almeno 2 settimane e le date si stabiliranno sulla base della situazione epidemiologica e sanitaria delle singole province e isole, le unità territoriali scelte per l'applicazione del piano. Si inizia con la fase zero già in corso, che, tendenzialmente, finirà il 10 maggio. Dal 4 maggio sì a passeggiate in famiglia, sport individuali e riapertura di esercizi commerciali, ma solo su appuntamento. Con una settimana di anticipo rispetto al resto, l'isola di Formentera, nelle Baleari, le isole: El Hierro, La Gomera e La Graciosa nelle Canarie, entreranno già nella fase uno, in cui si prevede la riapertura degli spazi all'aperto di bar e ristoranti con un'occupazione massima del 30%, la stessa prevista per i luoghi di culto. Nella fase 2 riapriranno anche cinema e teatri, ma solo ad un terzo della loro capacità. Per arrivare poi alla fase 3 con ulteriori allentamenti delle misure restrittive. Fino al termine di questa fase gli spostamenti saranno consentiti solo all'interno di una stessa provincia. La riapertura delle scuole è rinviata a settembre, ma si prevede la possibilità di alcune eccezioni per attività di recupero e per i bambini sotto i 6 anni, i cui genitori lavorano entrambi fuori casa. Sul piano, però, è già battaglia politica, i conservatori del Partido Popular, il principale partito di Opposizione definiscono il piano incerto e reclamano date precise, mentre i nazionalisti baschi e catalani accusano il Governo di voler ricentralizzare la gestione territoriale.