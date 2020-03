Coronavirus Usa, Trump: Pronti ad agire in grande

Vogliamo agire in grande, investire grosse somme. Il Paese è molto forte, non siamo mai stati così forti. Questo, è quello che vogliamo fare contro questo nemico invisibile, non vogliamo che le nostre compagnie aeree falliscano, non vogliamo che le persone perdano il loro lavoro e non abbiamo denaro per vivere, quando stavano bene solo 4 settimane fa. Agiremo in grande e questa modalità sembra piacere anche al Campidoglio.