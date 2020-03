Coronavirus, Von Der Leyen: Nessuno può farcela da solo

Nessuno di noi può farcela da solo e sicuramente nessuno Stato membro può gestire questa crisi da solo. In questa crisi, è l'unione più in generale, solo a aiutandoci, gli uni gli altri, possiamo aiutare noi stessi. La storia sta guardando a noi, adesso. Insieme, facciamo la cosa giusta, con un unico grande cuore e non conventi 27 piccoli cuori. Viva l'Europa.