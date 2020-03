Covid19, peggiora bilancio in UE, Germania verso lockdown

Per far fronte allo shock economico, i cosiddetti Corona bond potrebbero aiutare dice Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce. Apertura importante, ancor di più se si pensa al fatto che Schnabel è di nazionalità tedesca. La palla è ora nelle mani dei governi. L'Italia preme da giorni per l'emissione di titoli garantiti da tutti i paesi o per l'uso del fondo salva-Stati senza condizioni, e trova aperture dal commissario Gentiloni e da diverse capitali restano le riserve di molti rigoristi, ma cresce la consapevolezza che si rischia un tracollo generale dell'euro zona. Persino la Germania dice addio al tabù del pareggio di bilancio e si prepara a far deficit, pur di aiutare la sua economia. L'epidemia d'altra parte continua a espandersi. La Spagna in ginocchio, a Madrid mancano le terapie intensive. Il premier Sánchez, avverte che sono in arrivo giorni critici. In Francia è polemica per le scarse scorte di mascherine i pochi tamponi fatti e il numero insufficiente di posti letto in rianimazione. Stesso problema dal Regno Unito, dove il premier Johnson fa inversione a U e decide di chiudere, pub e ristoranti, con migliaia di britannici ammassati per l'ultimo drink. Buone notizie da Praga che promette ora di restituire all'Italia le 100 mila mascherine sequestrate nei giorni scorsi e dall'Austria dove la crescita dei contagi, sembra rallentare. E mentre in Italia ci sono le polemiche sullo sport all'aperto, il Belgio, adotta un approccio completamente diverso perché qui l'attività fisica non solo è consentita, ma addirittura consigliata dal Governo si può uscire purché da soli o accompagnati da un convivente, a un metro di distanza, complici le belle giornate, ovviamente, i parchi sono pieni. La polizia ogni tanto gira per controllare le regole vengono rispettate da molti, anche se non da tutti. E forse tra qualche giorno capiremo se questa è stata una scelta saggia o no.