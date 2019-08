Crisi Kashmir, oltre 500 arresti per prevenire violenze

Proteste, caos, scontri. Almeno 500 le persone arrestate dalle agenzie di sicurezza indiane per prevenire ulteriori violenze. La crisi innescata all’inizio della settimana dal governo nazionalista indiano di Narendra Modi, per la decisione di abrogare lo statuto speciale del Kashmir e dividere lo Stato himalayano in due unioni territoriali, ha già avuto ripercussioni nella regione circostante. Il Pakistan ha infatti deciso di ridimensionare le relazioni diplomatiche con l'India e di sospendere le relazioni commerciali bilaterali. L'India, dal canto suo, ha ribattuto che la revoca dello status speciale è solo affare interno al Paese. Intanto nelle ultime ore un giovane manifestante è morto durante gli scontri con la polizia a Srinagar, capitale del Jammu e Kashmir e almeno altri sei sono stati ricoverati in ospedale, alcuni con ferite d'arma da fuoco. Nel bunker c’è abbastanza spazio per nascondere tutti i nostri famigliari. Certe volte dobbiamo ospitare anche i vicini che non hanno un bunker come il nostro, perciò veniamo a nasconderci tutti qui per metterci in salvo. Sono le voci degli abitanti della valle che resta sotto stretto controllo. La Regione del Kashmir è oggetto di un'antica disputa tra India e Pakistan. Nell’unico Stato indiano a maggioranza musulmana e non induista operano gruppi separatisti appoggiati e finanziati dal Pakistan, Paese con cui l'India ha combattuto diverse guerre. Non solo, negli ultimi anni l'India del premier Modi si è spostata sempre di più su posizioni nazionaliste conservatrici. Intanto l'alto rappresentante della politica estera europea Federica Mogherini ha chiesto a entrambe le potenze asiatiche di evitare che la tensione aumenti. Per questo ha definito cruciale il dialogo tra India e Pakistan.