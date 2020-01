Davos, Greta Thunberg: accordo Parigi non preoccupa potenti

Il fatto che gli Stati Uniti stanno lasciando l'accordo di Parigi pare aver preoccupato chiunque. Ma il fatto che stiamo tutti fallendo l'obiettivo firmato sull'accordo di Parigi non sembra preoccupare le persone al potere. Ogni piano che non include un taglio radicale delle emissioni a partire da oggi è completamente insufficiente per raggiungere l'obiettivo di 1,5 gradi dell'accordo di Parigi.