Decine di famiglie in fuga via mare dalla Libia in guerra

Il pianto di un neonato viene calmato dalla ninna nanna cantata da Giovanna, operatore della Ocean Viking durante una difficile operazione di salvataggio. Siamo nel cuore del Mediterraneo, è notte, una barca stracolma di donne, uomini e bambini viene avvistata e soccorsa dall'equipaggio di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere. Una delle tante barche messe in mare nel fine settimana dalle spiagge libiche dove decine di migliaia di persone attendono di poter fuggire da un Paese in guerra. Un esodo di massa che però dall'Europa continua ad essere ignorato. È la denuncia che si muove da più parti, in assenza di missioni di soccorso coordinate in mare ci sono al momento solo tre navi di organizzazioni umanitarie. La Alan Kurdi nella SIAI e la Open Arms che hanno salvato oltre 300 migranti e la Alan Kurdi che ha a bordo 400 profughi. Sudanesi, somali, eritrei, tra loro 152 bambini, la maggior parte senza genitori e molte donne con neonati. Alcuni di loro sono stati evacuati d'urgenza in elicottero per le gravi ustioni da carburante. Gli ultimi sei interventi della Ocean Viking sono stati fatti di notte, sono stati i soccorsi complicati in cui è anche difficile garantire la sicurezza delle persone. Una delle nostre missioni è quella di testimoniare, di raccontare, quello che succede a una umanità lasciata ad affogare in mezzo al mare. La nave sta facendo rotta verso il porto di Taranto, assegnato dall'Italia dopo aver ricevuto la disponibilità da alcuni paesi ad accogliere parte dei richiedenti asilo. Sulla base del preaccordo siglato a Malta, un'intesa che prevede un punto sul quale il Viminale sta facendo affidamento in previsione dell'aumento delle persone che nei prossimi mesi tenteranno di fuggire dalla Libia in fiamme, la rotazione volontaria dei porti che potrebbe evitare che a fornire il primo approdo siano sempre le coste italiane.